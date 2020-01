هل عاد براد بيت وجينيفر أنيستون معا مجددا؟

بعد 15 سنة على طلاقهما، جمع شمل الممثلان الأمريكيان براد بيت وجينيفر أنيستون على السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG مساء الأحد، وانتشرت صورهما معاً وهما يمسكان أيدي بعضهما خلف الكواليس.



ورُشح كلا الممثلين بالفوز بجوائز خلال الحفل وبالفعل فاز كلاً منها لعمل فني قام به، فبراد بيت فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد لدوره بفيلم الكوميديا "once upon a time in hollywood"، وفازت جينيفر أنيستون بجائزة عن دورها كامرأة متميزة في المسلسل درامي The Morning Show.



وفي حفل جوائز الجولد جلوب لهذا العام، ظهر الممثلان أيضاً معاً، وقال براد عن جينيفر فى مقابلة له أنها صديقة جيدة، وفقاً لـ(سي إن إن).



تعرف براد بيت على جينيفر عام 1998، وظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء معاً كثنائي عام 1999 في حفل جوائز الإيمي، ثم تزوجا فى العام الذي يليه، واستمر زواجهما خمسة أعوام ثم تطلقا 2005، وفقاً لصحيفة (ديلي ميل البريطانية).



وتزوجا مرة أخرى بعد الطلاق، فبراد تزوج من أنجلينا جولي في عام 2014، وتزوجت من أنيستون من الممثل جوستين ثيرو في عام 2015، ولكن انتهت الزيجيتين بالطلاق مرة أخرى، فانفصل براد عن انجلينا عام 2016، وأعلنت أنيستون وبيت انفصالهما في فبراير 2018.