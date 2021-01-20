وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى قنا العام للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى

تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس، مساء الثلاثاء، مستشفى قنا العام، وذلك للوقوف علي سير العمل بالمستشفي والتأكد من تقديم الخدمات الطبية رافقه الدكتور محمد أبو الوفا مسئول مكافحة العدوي بمديرية الصحة بقنا والدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام .

وتفقد تواضروس، خلال الزيارة، قسم العزل بالمستشفي للاطمئنان على المرضى المصابين بفيروس "كورونا" والاستماع إلى متطلباتهم كما اطمأن على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتنفيذ بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا والالتزام بتنفيذ قواعد مكافحة العدوي للمرضي والفريق الطبي بالمستشفي .

كما اطمأن تواضروس على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى بالمستشفى وتوافر الأكسجين بالمستشفى، مشددا على المتابعة المستمرة أولا بأول لمخزون الأكسجين.

وقرر وكيل وزارة الصحة بقنا تحويل المقصرين والمتغيبين عن العمل بأقسام العزل الي النيابة الإدارية