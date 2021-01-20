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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلسطيني يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه من أجل السلام والاستقرار

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 9:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 9:08 م

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ونائبته كامالا هاريس، متمنيا لهما النجاح في مواجهة التحديات الكبرى.

وقال عباس "إننا نتطلع للعمل سويا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم" بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا".

وأكد عباس استعداده لـ"عملية سلام شاملة وعادلة تحقق أماني الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".

يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم مع الإدارة الأمريكية السابقة في ديسمبر 2017 ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.


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