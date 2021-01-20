إصابة شخصين فى حادث تصادم تروسيكل بجرار زراعى

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تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق ( ميت غمر/ السنبلاوين) أمام قرية "أتميدة" دائرة مركز ميت غمر.

بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من تروسيكل ( بدون لوحات معدنية ) قيادة إبراهيم إبراهيم 25سنة حداد، ومقيم قرية " أتميدة دالرة مركز ميت غمر، وجرار زراعى بدون لموحات عطنية) قيادة محمد حسن أحمد زكى 33سنة سائق، بسبب التخطى الخاطئ لقائد الجرار الزراعى وإصطدامه بالتروسيكل بالمواجهة.

نجم عن ذلك إصابة كلا من قائد التروسيكل، باشتباه قطع بأعصاب وأوتار اليد اليسرى.

وشقيقة قائد التروسيكل وداد هاشم إبراهيم تلميذة، ومقيمة بذات القرية باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر، وتم تقلهما إلى مستشفى ميت غمر العام٠

وبسؤال قاندى المركبتين، أيدا مضمون الفحص .وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٣٧٥ ٢٠٢١١ جنح مركز ميت غمر، وجارى إستكمال الكحص والعرض على النيابة العامة.