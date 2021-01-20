بيلوسي تهدي بايدن علم الولايات المتحدة بالبيت الأبيض: الكل جاهز للانطلاق

هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكية، نانسي بيلوسي، الرئيس الجديد جو بايدن لتنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، ونائبته كيمالا هاريس.

وقالت بيلوسي، أثناء ترحيبها لبايدن وهاريس في البيت الأبيض، إن الكل جاهز للانطلاق.

وأهدت علم الولايات المتحدة نيابة عن أعضاء مجلس النواب، للرئيس الجديد.

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.