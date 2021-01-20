عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد نقل مستندات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى المروحية التي تقله إلى فلوريدا، بعد مغادرة البيت الأبيض.

وغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وينطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.