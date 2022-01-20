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ارتفعت الصادرات الصينية من اللقاحات البشرية بنسبة 4.8% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 1.20 مليار دولار، وفقا لبيانات أعلنتها الإدارة العامة للجمارك في الصين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيانات أن الصادرات ارتفعت الشهر الماضي ستة أضعاف على أساس سنوي بناء على احتسابها بالدولار الأمريكي .

وارتفع حجم الصادرات بنسبة 10.4% على أساس شهري ليصل إلى 529 ألفا و894 كيلوجراما من اللقاحات.

وأشارت البيانات إلى أن بنجلاديش استوردت أكبر كمية من اللقاحات من الصين خلال الشهر الماضي، بقيمة إجمالية 342.1 مليون دولار.

وجاءت باكستان في المركز الثاني بـ 179.2 مليون دولار.