 عمال الإنقاذ يكافحون فيضانات في جنوبي صربيا وشمالي كوسوفو - بوابة الشروق
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عمال الإنقاذ يكافحون فيضانات في جنوبي صربيا وشمالي كوسوفو

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:07 ص

يكافح عمال الإنقاذ في جنوب غربي صربيا وشمالي كوسوفو فيضانات جارفة أعقبت هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمنازل والطرق.

وارتفع مستوى المياه في أنهار "إيبار" و"راسكا" و"ويست مورافا" و"ليم" ليتجاوز ضفافها وأغرقت المنازل وطرق المرور.

وجرفت فيضانات نهر"راسكا" في نوفي بازار شخصين يوم الخميس، وتم إدراجهما في عداد المفقودين منذ ذلك الوقت.

وفي صربيا، تم نقل 57 شخصا من منازلهم إلى مكان آمن في بلديات "نوفي بازار" و"سينيتشا" و"بريبولجي" و"بريبوج" و"بروس" حتى بعد ظهر يوم الخميس، وفقا لما قالته وزارة الداخلية الصربية.

وفي كوسوفو، تأثر الجزء الشمالي من مدينة "ميتروفيتشا" والقرى المجاورة بشكل رئيسي جراء الفيضانات.

وأفاد موقع أخبار صربيا وكوسوفو "كوسيف.إنفو" بأنه في منطقة "ماهالا" البوسنية بشمال "ميتروفيتشا"، تم إخلاء مبنيين سكنيين.

وغمرت المياه 50 منزلا في قرية "زفيكان" الواقعة شمال "ميتروفيتشا".

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