انطلاق مسابقة الدوري الممتاز «أ» رجال في لعبة الشطرنج بالغربية

انطلقت اليوم مسابقة الدوري الممتاز «أ» رجال، في لعبة الشطرنج، والمقامة على مجموعتين، بنظام دوري من دور واحد تتكون كل مجموعة من 12 فريقا، ويصعد الخمسة الأوائل من كل مجموعة إلى النهائيات ويشاركون في دوري النخبة الممتاز موسم 2023-2024، وهبوط فريقين من كل مجموعة إلى الممتاز «ب»، واستمرار عشرة فرق في الدوري الممتاز «أ» موسم 2023-2024.



ويشارك في الدوري الممتاز «أ»، 12 فريقا، وتجرى المنافسات في ١١ جولة وتنتهي في 5 مايو 2023.



وشهدت مباراة سبورتينج كاسل وغزل المحلة التي أجريت اليوم ضمن منافسات المسابقة مشاركة اللاعب الدولي الكفيف محمد حافظ زبيب ممثلاً لنادي غزل المحلة أمام اللاعب الدولي مصطفى حسن جودة، بحضور محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للعبة الشطرنج، حيث نال اللاعب الدولي محمد زبيب تشجيعاً كبيراً من الحضور، واستعان «زبيب» بأحد المرافقين في تحريك قطع الشطرنج، واستطاع في النهاية حسم المباراة لصالحه.