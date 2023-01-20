تفقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، يرافقه علي ضاحى نائب أول الغرفة التجارية، بمشاركة إلهام محمد حسن مدير مكتب التموين، تجهيز شادر "أهلا رمضان"، وتوزيع التجار وبدء فرش الباكيات بالسلع التموينية والخضار واللحوم بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع التجار.



وقال رئيس المدينة، لـ"الشروق"، إن الشادر يقع في موقع متميز بوسط المدينة بشارع الإذاعة أمام الإدارة الزراعية، بمشاركة التجار الشرفاء بالمدينة، وسيتم الافتتاح غدا السبت.



جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بإنشاء شوادر "أهلا رمضان" بمدن المحافظة لمحاربة جشع التجار.