إخماد حريق بشقة سكنية بحري الإسكندرية

أخمدت سيارة إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حريقًا نشب في محتويات شقة سكنية "مأهولة بالسكان"، وتصادف عدم وجودهم بداخلها، كائنة في منطقة بحري، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات حي الجمرك، حول نشوب حريق في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك.



وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.



ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية لموقع الحريق الذي أتى على كامل محتويات الشقة أسباب نشوبه إلى حدوث ماسٍ كهربائي.



تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.