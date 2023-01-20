غضب في صربيا بسبب تجنيد متطوعين للحرب في صفوف القوات الروسية

ولطالما وجه معارضون انتقادات لصربيا تفيد بأنها تعطي أولوية لصداقتها الطويلة مع روسيا على حساب طموحها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بيد أن ما ظهر في الأيام الأخيرة في بلغراد يوضح أن الصورة ليست بسيطة.

وقال فوتشيتش، في إشارة إلى علاقات أقل من وردية مع موسكو، إن صربيا ليست فقط "محايدة" فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بل إنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ "عدة أشهر".

ولا يبدو أن عدد المجندين الصرب المعنيين كبيرا، لاسيما وأن البعض قاتل جنبا إلى جنب مع القوات الروسية في أوكرانيا عام 2014، ولكن ليس بأي نوع من التأييد الرسمي.

كما أدانت المحاكم الصربية ما يزيد على 20 شخصا بسبب مشاركتهم في "القتال على جبهات قتال خارجية".

ورفع أحد المحامين من بلغراد وجماعات مناهضة للحرب دعوى جنائية، يوم الخميس، على السفير الروسي وكذلك رئيس وكالة أمن الدولة والمعلومات الصربية "بي آي إيه" بتهمة تجنيد صرب لحساب مجموعة فاغنر.

وفي بلغراد، حيث تنتشر الجداريات التحريضية بشكل معتاد، رُصد الأسبوع الماضي رسم شعار الموت الخاص بمجموعة فاغنر على حائط في وسط المدينة، يحمل توقيع "دوريات الشعب"، وهي منظمة يمينية متطرفة نظمت في السابق تجمعات قليلة مؤيدة لروسيا.

لم يلمح أي حزب من الأحزاب السياسية الصربية الرئيسية إلى دعم غزو أوكرانيا.

ودأبت صربيا في الواقع على التصويت لصالح قرارات في الأمم المتحدة تدين العدوان الروسي.

وكان فوتشيتش قد أوضح جليا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، موقف بلغراد قائلا: "بالنسبة لنا، القرم هي أوكرانيا، ودونباس هي أوكرانيا، وسيظل الوضع هكذا".

ولم يكن هذا الموقف كافيا لإقناع البرلمان الأوروبي، نظرا لأن صربيا رفضت مرارا وتكرارا فرض عقوبات على روسيا.

وأصدر البرلمان الأوروبي، للمرة الثانية، قرارا يدعو إلى تعليق مفاوضات العضوية إلى أن توافق صربيا على العقوبات.