سفير روسيا لدى أمريكا: سياسة الإدارة الأمريكية لضمان هزيمتنا تدفع العالم نحو كارثة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، إن سياسة الإدارة الأمريكية لضمان الهزيمة الاستراتيجية لروسيا تقود العالم نحو كارثة.

وأضاف أنتونوف "الشيء الوحيد الذي نفعله هو تحذير واشنطن باستمرار من أن سياستها المتمثلة في ضمان الهزيمة الاستراتيجية لبلدنا في ساحة المعركة تقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع السفير الروسي "الولايات المتحدة وحلفائها شنوا حربا هجينة شاملة ضد روسيا على الأراضي الروسية".

وعندما طُلب منه التعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا تستخدم خطابا خطيرا ومتهورا في المجال النووي، نفى الدبلوماسي تلك المزاعم وقال: "أطلق الأمريكيون وحلفاؤهم العنان لحرب هجينة شاملة ضد روسيا على أراضينا".

وقال "في الوقت نفسه يستفيدون من شركائهم في الناتو من خلال إجبارهم على تمويل نهضة المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة.. صناعة الدفاع الأمريكية لم تر مثل هذا النوع من الأموال حتى خلال الحرب الباردة".