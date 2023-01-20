 ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل المخابرات الفرنسية - بوابة الشروق
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ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل المخابرات الفرنسية

وكالات:
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 3:48 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 3:48 م
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن الميزانية العسكرية للفترة 2024-2030 سترتفع إلى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.

وقال الرئيس ماكرون، في كلمة أمام القيادات العسكرية، بقاعدة "مونت دي مارسان" الجوية، إن "قانون البرمجة العسكرية (LPM) لعام 2024-2030 يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز جيشها. وهي تتناسب مع مخاطر اليوم الكبيرة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه في 2024-2030، ستخصص الدولة 400 مليار للإنفاق العسكري.

وأعلن أنه على وجه الخصوص سيتم زيادة تمويل المخابرات الفرنسية بنسبة 60% في غضون 7 سنوات.

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