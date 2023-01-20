ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل المخابرات الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن الميزانية العسكرية للفترة 2024-2030 سترتفع إلى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.



وقال الرئيس ماكرون، في كلمة أمام القيادات العسكرية، بقاعدة "مونت دي مارسان" الجوية، إن "قانون البرمجة العسكرية (LPM) لعام 2024-2030 يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز جيشها. وهي تتناسب مع مخاطر اليوم الكبيرة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف أنه في 2024-2030، ستخصص الدولة 400 مليار للإنفاق العسكري.



وأعلن أنه على وجه الخصوص سيتم زيادة تمويل المخابرات الفرنسية بنسبة 60% في غضون 7 سنوات.