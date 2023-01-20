مرتضى منصور: سأقاضي كل من اتهم فتوح وعبدالله جمعة بتعاطي المنشطات

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه سيقاضي كل من اتهم أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبي الفريق الأبيض، بتعاطي المنشطات.

وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية: «في ناس بتقول أني السبب في استبعاد فتوح وجمعة عشان قولت أنهم يتعاطون المنشطات، والكلام ده كذب طبعا، أنا مقولتش كده».

وتابع رئيس الزمالك: «لاعبو الزمالك محترمون ولا يتعاطون المنشطات، وهناك من يتناول تلك المواد في الأندية الأخرى المنافسة معنا في الدوري الممتاز».

وأوضح رئيس الزمالك: «أعلنها أمام الجميع أنني سأقاضي كل من اتهم فتوح وعبدالله جمعة، بتعاطي المنشطات في وسائل الإعلام المختلفة».

وأتم: «أريد من فتوح وجمعة التركيز مع الفريق على مواجهة الأهلي القادمة، وعدم الاهتمام بكلام وسائل الإعلام، والإدارة سترد بكل قوة عليهم».