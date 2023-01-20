مرتضى منصور: سأقاضي كل من اتهم فتوح وعبدالله جمعة بتعاطي المنشطات

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه سيقاضي كل من اتهم أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبي الفريق الأبيض، بتعاطي المنشطات.
وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية: «في ناس بتقول أني السبب في استبعاد فتوح وجمعة عشان قولت أنهم يتعاطون المنشطات، والكلام ده كذب طبعا، أنا مقولتش كده».
وتابع رئيس الزمالك: «لاعبو الزمالك محترمون ولا يتعاطون المنشطات، وهناك من يتناول تلك المواد في الأندية الأخرى المنافسة معنا في الدوري الممتاز».
وأوضح رئيس الزمالك: «أعلنها أمام الجميع أنني سأقاضي كل من اتهم فتوح وعبدالله جمعة، بتعاطي المنشطات في وسائل الإعلام المختلفة».
وأتم: «أريد من فتوح وجمعة التركيز مع الفريق على مواجهة الأهلي القادمة، وعدم الاهتمام بكلام وسائل الإعلام، والإدارة سترد بكل قوة عليهم».