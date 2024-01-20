 زلزال اليابان يلحق أضرارا بأكثر من 30 ألف منزل في شبه جزيرة «نوتو» - بوابة الشروق
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زلزال اليابان يلحق أضرارا بأكثر من 30 ألف منزل في شبه جزيرة «نوتو»

طوكيو (د ب أ)
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 5:03 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 5:03 م
ذكرت حكومة مقاطعة «إيشيكاوا» اليابانية أن أكثر من 30 ألف منزل بالمقاطعة، تضرر بسبب زلزال شبه جزيرة «نوتو»، بوسط اليابان، الذي وقع في الأول من يناير الجارى.

وطبقا لحكومة مقاطعة «إيشيكاوا» فإن إجمالي عدد المنازل التي تضررت بسبب الزلزال، الذي بلغت شدته 7.6 درجة، 31 ألفا و670 منزلًا، حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، حسب وكالة «جي.جي.برس» اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وبلغ عدد القتلى في الزلزال 232، دون تغيير عن أمس الجمعة، ومازال عدد الأشخاص الذين مازالوا مفقودين 22 شخصًا، وتواصل فرق البحث والإنقاذ تمشيط المناطق القريبة من مركز الزلزال المدمر، فيما يستمر عدد القتلى في الارتفاع.

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