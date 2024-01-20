حزب الله ينعى أحد مقاتليه في هجوم إسرائيلي استهدف بلدة البازورية جنوب لبنان

نعى حزب الله اللبناني أحد مقاتليه، في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف بلدة البازورية جنوب لبنان، مساء اليوم السبت.

وكتب عبر صفحته الرسمية بقناة «تليجرام»: «بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد حدرج (عباس) من بلدة البازورية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس».

وفي وقت سابق، أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في صور، بأن الغارة الإسرائيلية على طريق البازورية أدت إلى مقتل شخصين لم تعرف هويتهما بسبب تفحم الجثث.

وقال موقع جريدة «النهار» اللبنانية، إن «الدفاع المدني نقل إلى مستشفى صور شهيدين بغارة إسرائيلية، نفّذتها مسيّرة على سيارة كانت تعبر طريق البازورية، البرج الشمالي جنوب شرق مدينة صور».

فيما ذكرت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية» أن غارة إسرائيلية على جنوب لبنان قتلت اليوم السبت، عنصرين من حزب الله، بينما كانا يستقلان سيارة.

ولفتت المصادر، إلى أن القتيلين في السيارة المستهدفة هما من وحدة الإمداد العسكري في حزب الله.