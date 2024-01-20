الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ للحوثيين كان مصوبا باتجاه خليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، تدمير صاروخ مضاد للسفن يتبع جماعة أنصار الله الحوثية كان مصوبا للإطلاق باتجاه خليج عدن.

وذكرت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية في حوالي الساعة الرابعة صباح اليوم السبت (بتوقيت صنعاء)، غارة جوية ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن ‏كان مصوباً باتجاه خليج عدن ومعد مسبقاً للاطلاق".

وأفادت بأن "القوات الأمريكية قررت أن الصاروخ يمثل تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في هذه المنطقة، وتبعاً لذلك تم استهدافه وتدميره دفاعاً عن النفس". واعتبر البيان أن "هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير عدة صواريخ حوثية كانت معدة لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.