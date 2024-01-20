السفير بدر عبدالعاطي يبحث مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي ولوكسمبورج التعاون الاقتصادي والبرلماني والوضع في غزة

التقى السفير الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر ببروكسل والمعتمد لدى لوكسمبورج ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عددا من كبار المسئولين في دوقية لوكسمبورج؛ منهم رئيس البرلمان ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، ووزير الخارجية ومدير عام الشئون السياسية بالوزارة.



وتناول السفير المصري، خلال تلك اللقاءات مسار العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين وسبل مزيد من تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية وفي مجال الشحن الجوي وفي قطاع السياحة.



كما تم تناول الأوضاع الكارثية الإنسانية والصحية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي، حيث أشاد المسئولون في لوكسمبورج بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للعمل على التوصل لوقف إطلاق النار ودورها في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع. ونوهوا إلى اعتماد برلمان لوكسمبورج مؤخرا قرارا يطالب بوقف إطلاق النار ونفاذ مزيد من المساعدات إلى سكان القطاع وهو ما يتسق مع الموقف المصري.



كما التقى السفير عبدالعاطي بمقر بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج، عددا من كبار المسئولين في البنك المعنيين بالتعاون مع مصر، الذين أعربوا عن تقديرهم للتطور الكبير الذي تشهده العلاقة مع مصر التي صارت دولة عمليات رئيسية لأنشطة البنك خارج أوروبا، وتطلعهم إلى مزيد من توسيع عمليات البنك في مصر في مختلف القطاعات وعلى رأسها دعم مبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتحول الأخضر، فضلا عن دعم التنمية في المناطق الريفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك العامة الأربعة في مصر.



كما تم مناقشة توسيع انخراط بنك الاستثمار الأوروبي في مزيد من دعم الاستثمار في مصر من خلال تقديم مزيد من ضمانات الاستثمار، وأشاد مسئولو البنك بالتوجه الحالي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.