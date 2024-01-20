باكستان وإيران تتفقان على استعادة العلاقات الدبلوماسية

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اتفقت باكستان وإيران على استعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة سفيري البلدين إلى عاصمتيهما.

وناقش وزير الخارجية الباكستاني، جليل عباس جيلاني ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية عودة السفيرين إلى عاصمتي الدولتين، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية في إسلام آباد إن وزيري خارجية البلدين شددا على العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي.

وحث وزير خارجية باكستان المؤقت على أن يكون احترام السيادة أساس التعاون، واتفق الجانبان أيضا على تهدئة التوترات.

كانت العلاقات بين باكستان وإيران قد توترت عقب قيام الدولتين بشن هجمات على مسلحين مناهضين لكلتا الدولتين في أراضي كل منهما الأخرى، واستدعت باكستان يوم الأربعاء الماضي سفيرها من طهران وطلبت من المبعوث الإيراني مغادرة إسلام آباد.

وأمس الجمعة، أعلنت باكستان أنها ستعيد العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع إيران وسط موجة من الاتصالات الدبلوماسية من جانب القوى العالمية والإقليمية.