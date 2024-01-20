إعلام إيراني: استهداف مسئول في استخبارات الحرس الثوري ومعاونيه بهجوم دمشق

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، باستهداف اجتماع لوحدة استخبارات الحرس الثوري بالعاصمة السورية دمشق.

وأشارت إلى «استهداف مسئول في استخبارات الحرس الثوري ومعاونيه أثناء تواجدهم بسوريا»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الحدث العربية»، في خبر عاجل لها.

من جهتها، قالت مصادر لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إن «مسئول استخبارات فيلق القدس بسوريا حاج صادق، قُتل بالقصف الإسرائيلي في دمشق».

وفي وقت سابق، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن «الغارة الإسرائيلية على العاصمة دمشق، أدت إلى مقتل مسئول في الحرس الثوري الإيراني وإصابة آخرين».

ونفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف أمينها العام زياد النخالة، في الهجوم الذي استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بالعاصمة دمشق.

ونقلت صحيفة الحدث الفلسطينية، عن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد إحسان عطايا، نفيه صحة الخبر الذي يتم تداوله حول اغتيال الأمين العام للحركة في العاصمة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح اليوم السبت، أن هجومًا استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق؛ ناجم عن عدوان إسرائيلي.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجار عنيف في دمشق؛ تزامنا مع تصاعد الدخان من المكان.

وأشار الى أن «الانفجار أدى لسقوط مبنى في حي بالمزة يتواجد فيها عادة قيادات إيرانية ومن الجهاد».

وكشف المرصد عن، سقوط 4 قتلى بالانفجار الذي استهدف مبنى في حي المزة بدمشق، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية.