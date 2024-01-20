المسبار الياباني «سليم» يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة

قالت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، إن اليابان نجحت في إنزال مسبار يعمل بتكنولوجيا متقدمة على القمر كما كان مقررا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلا أن مركبة الفضاء تعاني من مشكلات في إمداد الطاقة.

وقالت (جاكسا) في بيان، إن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر هبطت بنجاح على سطح القمر الساعة 00:20 يوم السبت (17:20 بتوقيت القاهرة يوم الجمعة).

وأوضحت الوكالة أنه تم الاتصال بالمركبة في أعقاب الهبوط، إلا أن الألواح الشمسية لا تولد الطاقة حاليًّا، مضيفة أنها تعطي الأولوية حاليا لتلقي البيانات من المسبار.

وذكرت (جاكسا) في مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن تستمر بطارية المسبار لساعات قليلة وإنها تتوقع أن تعرف المزيد مع تحليل المزيد من البيانات.