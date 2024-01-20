إقبال على كنائس المنيا في قداس ليلة عيد الغطاس

شهدت كنائس المنيا مساء اليوم الجمعة، توافدًا كثيفًا من جانب أقباط المحافظة للاحتفال بعيد الغطاس، وحضور الصلوات وقداس عيد الغطاس بكنائس المحافظة في جميع المراكز.

وشهدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في سمالوط، إقبالًا كبيرًا من جانب الأقباط الذين حرصوا على حضور قداس الغطاس، الذى ترأسه القساوسة والآباء والشمامسة بالكنيسة؛ احتفالًا بعيد الغطاس الذي يوافق يوم 19 يناير من كل عام ويقام القداس ليلة العيد ويمثل ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن.

وشهدت المحافظة إجراءات أمنية مكثفة، وتم غلق عدد من الشوارع، وانتشرت الكمائن، وتم تنفيذ الحزام الأمن حول جميع الكنائس لتأمين احتفالات الأقباط في أجواء الأمن والأمان، حيث من المنتظر ان ينتهي القداس قي حوالي الساعة الثانية عشر والنصف.