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لاعب الأهلي السابق: فيتوريا السر في نتائج المنتخب بأمم إفريقيا

محمد ثابت
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 10:56 ص | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 10:56 ص

قال عبد الحميد حسن ميدو نجم النادي الأهلي السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني السبب في نتائج الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية والمقامة في كوت ديفوار.

أضاف عبد الحميد حسن في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «90+» على قناة «النهار»:" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لا يناسب طموحات الفراعنة، للفوز بأمم إفريقيا، والمنتخب متأثر بسبب أفكار فيتوريا الخطأ".

أتم: "روي فيتوريا كان مرعوب قدام غانا في أمم إفريقيا خاصةً بعد الهدف الثاني لمصر، وقام بنزول مروان عطية من أجل الدفاع والحفاظ على التعادل".


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