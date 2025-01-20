النائب محمود مسلم ينتقد ظاهرة تكدس سائقي التاكسي في المطارات وغياب بصمة العين

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن مطار القاهرة يعاني من عدد من المظاهر السلبية بداية من بوابات التفتيش والتكدس، كذلك ظاهرة تكدس سائقي التاكسي أمام بوابات المطار ومطاردة المسافرين، متسائلا: هل الوزير يعلم بهذه الأمور؟، مطالبا بضرورة تخصيص مكان لهم مثل كل مطارات العالم ويذهب إليهم المسافر.

وانتقد محمود مسلم أيضا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم المظاهر السلبية في المطارات، قائلا: "لقد تأخرنا في تطبيق بصمة العين مع استخدامها في مطارات العالم للقضاء على تشابه الأسماء"، مشيرا إلى ارتفاع أسعار مصر للطيران وعدم تناسب تلك الأسعار مع الخدمة المقدمة.



يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء وتطوير المطارات والاستفادة من المجال الجوي، وسبل دعم الطيران العارض.

فيما أشاد مسلم بمطار سفنكس، قائلا إنه مطار واعد، مؤكدا ضرورة تطوير المطارات المصرية، واستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية.



وناقشت الجلسة العامة للشيوخ اليوم طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.