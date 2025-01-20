الرئيس السيسي يهنئ ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا لأمريكا: سنعمل معا لتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى دونالد ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال الرئيس في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك: «أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف: «أؤكد على استمرار العمل والتعاون مع سيادته لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنيًا للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد».



وأدى دونالد ترامب، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وسبقه في ذلك أداء جيه دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أول من صافحهم ترامب في أعقاب أدائه اليمين خلال المراسم التي أجريت في داخل مبنى الكونجرس.

وأطلقت المدفعية طلقاتها فور أن أدى ترامب باليمين الدستورية.

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.