أم كلثوم تعود إلى دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية مع ريس بيك وفرقة غرام وانتقام في عرض بعنوان أجمل ليالي

يقدم المؤلف الموسيقي ريس بيك وفرقة "غرام وانتقام" عرضًا مميزًا بعنوان "أجمل ليالي" في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية، وذلك إحياءً لذكرى مرور خمسين عامًا على رحيل السيدة أم كلثوم.

"أجمل ليالي" هو تكريم حي لموسيقى أم كلثوم، يجمع بين أغانيها الأكثر شهرة ورمزية، إلى جانب الصور السينمائية الرائعة التي تركتها في السينما المصرية. العرض يعيد إحياء صوت كوكب الشرق من خلال تحديث التوزيع الموسيقي وتوليف صور من أفلامها وحفلاتها، لتقديم تجربة غامرة تمزج بين النوستالجيا والعصر الذهبي للموسيقى والسينما العربية.

عن فرقة "غرام وانتقام":

تعمل فرقة "غرام وإنتقام" منذ أكثر من عقد، مستلهمةً من الموسيقى الإلكترونية والسينما العربية. بالاعتماد على إرث موسيقى البوب ​​العربية والأفلام المصرية بين الأربعينيات والتسعينيات، يبتكر الموسيقار ريس بيك مزيجًا خصبًا يمزج بين أفراح الماضي والجماليات الحديثة.

التجربة الموسيقية تتضمن إعادة مزج الألحان الكلاسيكية بالتعاون مع العازف مهدي حداب (العود) والموسيقي جوليان بيرودو (مختص بالموسيقى الإلكترونية). العرض يستحضر مقاطع من الزمن الجميل عندما كان العالم العربي يعج بالمواهب الموسيقية والسينمائية، مع التركيز على أيقونات مثل أم كلثوم، أسمهان، صباح، عبد الحليم حافظ، وردة، وعبد الوهاب.

جولة عالمية وألبوم جديد:

بعد العرض الأول في باريس يوم 30 يناير 2025، ستنطلق الفرقة بجولة عالمية مع "أجمل ليالي" خلال عامي 2025-2026، مع إصدار ألبوم موسيقي جديد في خريف 2025.

دار أوركسترا باريس الفيلهارمونية:



يعد هذا الصرح الموسيقي من أضخم المسارح العالمية، ويتسع لنحو 3600 متفرج. يستضيف هذا الحدث الثقافي العربي الفريد، في خطوة تسلط الضوء على الإرث الفني العربي لجمهور عالمي، في قلب العاصمة الفرنسية.