إيقاف الرحلات الجوية حول واشنطن لأسباب أمنية

أفادت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف الرحلات الجوية التجارية مؤقتاً في أقرب مطار إلى موقع مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لأسباب أمنية".

وقال ركاب على متن رحلات متجهة إلى مطار ريجان الوطني في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، قرب واشنطن العاصمة، لشبكة "سي.إن إن"، إن عناصر الأمن موجودون أيضاً عند البوابات للتحقق من الهويات وإجراء فحص إضافي.

وتقول إدارة الطيران الفيدرالية إن "أنشطة يوم التنصيب" قد تؤثر بشكل كبير على العمليات في مطار ريجان الوطني، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية، الاثنين، ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.



