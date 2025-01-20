القاهرة الإخبارية: دخول 205 شاحنات مساعدات و9 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بدخول 205 شاحنات مساعدات و9 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، اليوم الأحد، حتى الآن.

وقالت إن «شاحنات المساعدات تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية والخيام والمستلزمات الطبية، والمقومات الأساسية لسكان قطاع غزة».

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.