هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دونالد ترامب، اليوم، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيان: بالنيابة عن حكومة الملك والمملكة المتحدة، أود أن أبعث بأحر التهاني للرئيس دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة السابع والأربعين.

وأضاف أنه "على مدى قرون، كانت العلاقة بين بلدينا علاقة تعاون وشراكة دائمة. إنها رابطة وثيقة بشكل فريد. معًا، دافعنا عن العالم من الطغيان وعملنا من أجل أمننا المتبادل وازدهارنا.

وأشار إلى أنه "مع المودة الطويلة الأمد للرئيس ترامب والروابط التاريخية بالمملكة المتحدة، أعلم أن عمق الصداقة سيستمر. ستعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة معًا لضمان نجاح بلدينا وتقديم الخدمات للناس على جانبي الأطلسي.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "منذ اجتماعنا الأول في سبتمبر، تحدثت أنا والرئيس عن الحاجة إلى تعميق العلاقات عبر الأطلسي والاستثمار فيها. سنواصل البناء على الأسس الراسخة لتحالفنا التاريخي بينما نتصدى معًا للتحديات العالمية التي نواجهها ونأخذ شراكتنا إلى المستوى التالي مع التركيز على الفرص المشتركة القادمة للنمو.

وأضاف ستارمر: أتطلع إلى اجتماعنا المقبل حيث نواصل مهمتنا المشتركة لضمان السلام والرخاء والأمن لأمتينا العظيمتين. وسوف تستمر العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الازدهار لسنوات قادمة.