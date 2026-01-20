 ضبط رئيس مجلس مدينة سابق ونجله بعد مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 2:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

ضبط رئيس مجلس مدينة سابق ونجله بعد مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى البنا
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 2:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 2:06 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم القبض على رئيس مجلس مدينة سابق بالمعاش ونجله، على خلفية واقعة مأساوية أسفرت عن مصرع شخصين أثناء قيامهما بأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار داخل إحدى المزارع الخاصة بمنطقة صحراوية بكوم أوشيم التابعة لمركز طامية.

وتبين من المعاينة الأولية أن أعمال الحفر تمت باستخدام أدوات بدائية داخل حفرة عميقة، دون اتخاذ أي إجراءات تأمينية أو وسائل تدعيم، ما أدى إلى انهيار كتل ترابية كثيفة بشكل مفاجئ على من بداخل الحفرة، متسببًا في مصرعهما في الحال.

وأسفرت التحريات عن أن الضحيتين هما «عصام ب. ع»، 54 عامًا، مقيم بقرية منشأة عبد المجيد بدائرة مركز إطسا، و«حمادة م. ع. ر»، 45 عامًا، مقيم بمنشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن قطعة الأرض محل الواقعة مملوكة لرئيس مجلس مدينة سابق، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط مالك الأرض، ويدعى «م. ع. ا»، ونجله «م. م. ع»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن جهودها لاستخراج جثماني الضحيتين، وسط صعوبات بالغة نتيجة عمق الحفرة وتكرار الانهيارات الترابية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك