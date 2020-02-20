الثقافة السينمائية يناقش دور مهندس الديكور فى تحقيق توازن بين الإنتاج ورؤية المخرج

أقام مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، ورشة عن الديكور السينمائى، أمس الأربعاء بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

وألقى مهندس الديكور شادى عنانى، الضوء على التعريف بفن الديكور السينمائى وأنواعه والديكور الداخلى والخارجى والبلاتوه، كما شرح بالتفصيل دور مهندس الديكور من حيث إيجاد وتحقيق التوازن بين الإنتاج وتحقيق الرؤية الفنية للمخرج، ودوره فى تحقيق اللغة السينمائية في المشهد، وسط حضور من الدارسين والهواة والمهتمين بفن الديكور السينمائى.

من جانبه، أوضح الناقد السينمائي والسيناريست مجدى الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، أن هذه الورشة هى الورشة الثانية المجانية فى مجال الديكور السينمائى، ويقدمها المركز بهدف إعطاء الفرصة للمهتمين بالديكور السينمائى والموهوبين لتحقيق مواهبهم الفنية والعمل على الالتحام والتطبيق على أرض الواقع من خلال التنفيذ مع المحترفين القائمين على هذه المهنة.