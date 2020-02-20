تفاعل أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بتتويج الفريق الأبيض بلقب السوبر المحلي بفرحة جنونية أظهرتها كاميرات الاستديو التحليلي لقناة أبوظبي الرياضية.

وتوّج الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

ونشر ميدو مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على تويتر، الذي ظهر خلاله يحتفل بجنون بتتويج الزمالك بلقب السوبر على حساب الأهلي، في حين ظهر حسام غالي قائد القلعة الحمراء السابق حزينًا.