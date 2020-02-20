تقرير: ترامب عرض على أسانج العفو مقابل تبرئة روسيا من تسريب رسائل الديمقراطيين

(د ب أ)

قال محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لمحكمة اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل على ما يبدو شخصا لعرض العفو على أسانج السجين مقابل أن يقول إن روسيا لم تتورط في تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة الديمقراطية الوطنية.

وأشار ادوارد فيتزجيرالد محامي أسانج، إلى بيان من جنيفر روبنسون محامية أسانج ، التي قالت إن نائبا جمهوريا سعى لمقابلة المتهم أثناء وجوده في سفارة الإكوادور في لندن، حسبما أفادت وكالة "برس اسوسييش" للأنباء.

وتردد أن النائب دانا روهرباتشر زار أسانج وقال إن الرئيس وجهه لعرض منحه العفو إذا قال إن روسيا لم تكن لها علاقة بتسريب بيانات حساسة من اللجنة الديمقراطية الوطنية .

وقبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، تسربت الرسائل الإلكترونية لكبار سياسيي الحزب الديمقراطي ونشرت على موقع ويكيليكس.

وقالت القاضية فانيسا باريتسير إن الدليل جدير بالقبول.

وأصدر البيت الأبيض بيانا ينكر هذه المزاعم في وقت متأخر اليوم الأربعاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض ستيفافي جريشام "الرئيس لا يعرف عن دانا روهرباتشر سوى أنه نائب سابق. لم يتحدث إليه مطلقا حول هذا الموضوع أو تقريبا أي موضوع.. إنه اختلاق تام وكذبة مكتملة.. هذه على الأرجح خدعة أخرى من الخدع التي لا تنتهي وكذبة مكتملة من اللجنة الديمقراطية الوطنية.

History