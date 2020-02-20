تأثير التغيرات المناخية على إفريقيا محور أعمال الدورة الثالثة لمنتدى «لبانافريكان»

ستشكل إشكالية التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة الإفريقية، محور أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الصحفيات الإفريقيات "لبانافريكان"، المقرر عقدها يومي 6 و7 مارس المقبل في الدار البيضاء.

وأوضح منظمو المنتدى، أن الدورة الثالثة لهذه الاحتفالية المنظمة حول موضوع "الاستعجالية المناخية: الوسائل الإعلامية الإفريقية، عامل رئيسي في التغير المناخي"، تهدف بالخصوص إلى تعبئة الوسائل الإعلامية الإفريقية لخلق نقاشات عامة تتطرق لإشكالية التغير المناخي وأثره على البلدان الإفريقية، والعمل على طرح رؤية واضحة للإشكالية البيئية بالوسائل والوسائط الإعلامية الإفريقية.

ولفتت اللجنة المنظمة إلى أن التغيرات المناخية تشكل موضوعا رئيسيا يشغل بال الرأي العام بالقارة الإفريقية، وعنصرا حاسما ومفصليا في تحديد تنميتها، وبالتالي مستقبلها، في العشريات القادمة.