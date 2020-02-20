إطلاق الحملة الدعائية للبورصة يهدف لتعريف المواطن بالاستثمار فى سوق المال

فريد: تلقينا اتصالات من مواطنين بالمحافظات منذ تفعيل الكول سنتر

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الحملة الدعائية التى أطلقتها البورصة منذ مساء الثلاثاء الماضى، الهدف منها رفع الوعى لدى المواطن ونشر ثقافة الاستثمار بالبورصة وتعريفه بأهمية الاستثمار والادخار التراكمى طويل الأجل بالبورصة.

وأضاف فريد، فى تصريح لـ«الشروق»، أنه منذ إطلاق الحملة وتفعيل خدمة الكول سنتر، تلقت البورصة اتصالات من محافظات غير القاهرة، كالغربية والمنوفية والشرقية.

وأطلقت البورصة الثلاثاء الماضى، حملة دعائية فى وسائل الاعلام المختلفة بالاضافة إلى السوشيال ميديا، لحث المواطنين على الاستثمار بالبورصة، كما أطلقت على المواقع الخاصة بالبورصة خطوات بكيفية الاستثمار بسوق المال، وكيفية اختيار شركات الوساطة ومعرفة خطوط قيد الشركات وأهمية الادخار التراكمى والاستثمار طويل الأجل.

قال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن الحملة الدعائية للبورصة لاقت قبولا كبيرا لدى المواطنين، قائلا: «كنا بحاجة إلى تلك النوعية من الحملات الدعائية التى تاخرت كثيرا».

وأشار زكريا إلى أن توعية المواطن بالاستثمار فى البورصة لا تقتصر على طبقة معينة من المواطنين أو أنها مجرد عملية بيع وشراء للأسهم، بل استثمار طويل الأجل.

وفى ديسمبر الماضى توقع فريد، طرح 3 أو 4 شركات خاصة فى البورصة خلال 2020، موضحا أن البورصة تتواصل مع عدد كبير من الشركات من أجل تعريفهم بمزايا القيد فى السوق، «تواصلنا خلال العام الماضى مع 235 شركة، ونجحنا فى جذب شركة فورى».

وتم طرح 4 شركات بحصيلة 5.1 مليار جنيه خلال 2019 وهى (الشرقية للدخان، وسبيد ميديكال، وفورى، وراميدا الدوائية).

وكان وزير قطاع الأعمال العام المصرى، هشام توفيق، قال فى تصريح صحفى أمس الأول، إنه سيتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبا، بعدما «وجه رئيس الوزراء، بأن نعيد الطرح وسنشهد قريبا العودة للطروحات».

ومن المتوقع أن يشهد العام الجارى طرح حصصا من بنك القاهرة وشركات «آى فاينانس»، وأبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات استكمالا لبرنامج الطروحات الحكومية.