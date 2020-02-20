إيقاف مدير عام وفاق سطيف الجزائري 3 أشهر

عاقبت لجنة الانضباط بالدوري الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، فهد حلفاية، المدير العام لنادي وفاق سطيف بحرمانه من الدخول للملعب وغرف خلع الملابس لمدة 3 أشهر، وتغريمه ألفي دولار، بسبب مساسه بـ"كرامة وشرف الحكام".

كان حلفاية، وجه اتهامات بالفساد لحكم المباراة التي تغلب فيها فريقه على ضيفه شباب قسنطينة 2 - 1، في دور الـ16 لكأس الجزائر.

كما قررت لجنة الانضباط استدعاء شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل للمثول أمامها في الجلسة المقررة الاثنين المقبل، على خلفية ما تضمنته تقارير الرسميين الخاصة بالمباراة التي تعادل فيها فريقه سلبيا مع بارادو الإثنين الماضي، بالجولة الـ18 للدوري.

وجرى إيقاف كل من شعيب كداد لاعب شباب بلوزداد، ويسري بوزوك لاعب بارادو، وعزيز فقعاس وأكرم دمان لاعبي نجم مقرة، مباراة واحدة، مع تغريم كل واحد منهم 300 دولار لاحتجاجاتهم على القرارات التحكيمية.

وتم تغريم جمعية أمل عين مليلة الف دولار، بسبب رمي المقذوفات إلى الملعب، وشبيبة القبائل بنفس المبلغ على خلفية استخدام ورمي مشجعيه للألعاب النارية.

وغرم وفاق سطيف 800 دولار لاستخدام مشجعيه للألعاب النارية والتأخر في استئناف اللعب.

كما غرمت لجنة الانضباط كل من مولودية وهران ونصر حسين داي 400 دولار لسوء السلوك، وشباب بلوزداد 300 دولار على خلفية استخدام مشجعيه للألعاب النارية.