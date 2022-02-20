محافظ جنوب سيناء يسلم لاب توب ناطق لثلاثة من ذوي الهمم

سلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، لاب توب ناطق لذوي الهمم بصريًا، بواقع 2 لاب للطالبين محمد عبد الجليل حمد، وهشام عبد الفتاح محمد من مدينة طور سيناء، ولاب للمواطن مصطفى إسماعيل القطب شيخ مسجد بمدينة نويبع.

وقال فودة إنه يحرص دائمًا على دعم أبناء المحافظة من ذوي الهمم، وتوفير كافة الإمكانيات لدعمهم تعليميًا، لافتًا إلى تسليم 134 سماعة أذن، و12 كرسيا متحركا كهربائيا، و8 أطراف صناعية، و13 عصا بيضاء لذوي الهمم بصريًا، موضحا أن عدد المستفيدين من قافلة مصر الخير لذوي الهمم بجنوب سيناء بلغ 160 مواطنًا بمدن نويبع، وطابا، ودهب، وطور سيناء.

وكرم محمد يوسف الأجاوي، مدير أمن ديوان عام المحافظة، لتميزه وتفانيه في العمل، وأهداه درع المحافظة.

وحضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة، وزيدان عبد الغفار زيدان مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعبد العزيز سرور مدير التأهيل الاجتماعي.