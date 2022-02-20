4 خرائط توضح جذور الصراع بين روسيا وأوكرانيا

بينما تنفي موسكو أنها تعتزم غزو أوكرانيا، إلا أن القوات الروسية اقتربت من الحدود الأوكرانية، ليستمر الضغط على الحدود الروسية الأوكرانية، بعدما فشلت الجهود الدبلوماسية في وقف التعزيزات كما ويبدو أن نافذة الحوار تضيق أكثر مما كانت عليه، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ووضعت الصحيفة، 4 أسباب مدعمه بالخرائط توضح الجذور العميقة وأين تقف الأمور الآن، نرصد ذلك في السطور التالية.

1- كيف ترتبط روسيا وأوكرانيا تاريخيًا؟

تعود الروابط التاريخية إلى القرن التاسع، عندما نقلت مجموعة من الأشخاص يُطلق عليهم الروس عاصمتهم إلى كييف - وهو إرث غالبًا ما استند إليه بوتين عندما جادل بأن أوكرانيا مرتبطة بروسيا.

وبحسب الصحيفة، فإن العلاقة التاريخية بين البلدين موجودة بشكل كبير في التوترات الحالية، وكان الرئيس الروسي بوتين كتب في يوليو الماضي منشور قال فيه: "أنا واثق من أن السيادة الحقيقية لأوكرانيا ممكنة فقط بالشراكة مع روسيا.. معًا كنا دائمًا وسنكون أكثر قوة ونجاحًا مرات عديدة،فنحن شعب واحد".

2- لماذا يهتم بوتين بانضمام أوكرانيا إلى الناتو؟

تأسس الناتو عام 1949 للحماية من العدوان السوفيتي، وتوسع التحالف منذ ذلك الحين ليشمل 30 دولة، بما في ذلك جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، وتنص المعاهدة على أنه في حالة غزو دولة واحدة أو مهاجمتها من قبل طرف ثالث، فإن جميع الدول في الناتو ستحشد جماعياً للدفاع عنها.

كما يطالب الكرملين بضمانات من حلف شمال الأطلسي بأن أوكرانيا وجورجيا - جمهورية سوفيتية سابقة أخرى غزتها روسيا لفترة وجيزة في عام 2008 - لن تنضما إلى الحلف، وصرحت إدارة بايدن وحلفاء الناتو أن بوتين لا يمكنه إنكار هذا الحق لأوكرانيا، لكن لا يوجد شيء قيد العمل لمنح عضوية البلاد في أي وقت قريب، كما أن قبول أي من الدولتين في الحلف سيزيد من تواجد الناتو على طول حدود روسيا.

3- ما أجزاء أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا حاليًا؟

في عام 2014، ضمت القوات العسكرية الروسية شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، كما سيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو على المناطق الصناعية الشرقية في دونيتسك ولوهانسك ، والواقعة على الحدود الروسية، وأودى الصراع الدائر في شرق أوكرانيا بحياة 14 ألف شخص.

ووفقًا لتعداد عام 2001، فإن أكثر من 50 في المائة من السكان في شبه جزيرة القرم ودونيتسك حددوا اللغة الروسية باعتبارها لغتهم الأم "لم تقم أوكرانيا بإجراء إحصاء سكاني حديث"، ويزعم بوتين أنه يدافع عن حقوق المتحدثين بالروسية في تلك المناطق.

وأشارت الصحيفة، إلى احتدام الصراع هذا الأسبوع في منطقة دونباس، التي تضم دونيتسك ولوهانسك، وأحصت بعثة مراقبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ما يقرب من 600 انتهاك لوقف إطلاق النار يوم الخميس الماضي.

وحذر المسؤولون الغربيون من أن روسيا قد تستغل التطورات في المنطقة كذريعة للغزو.

4- هل توجد مناطق انفصالية مرتبطة بروسيا في دول أخرى؟

نعم، ظلت هذه "الصراعات المجمدة" موجودة منذ ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991،وهي موجودة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل أذربيجان ومولدوفا وجورجيا ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من استراتيجية الكرملين الأكبر لتوسيع النفوذ والتهرب من العقوبات.

- الحدود البرية والنفوذ الاستراتيجي

أدى القصف الواسع النطاق في شرق أوكرانيا إلى زيادة المخاوف في كييف والعواصم الغربية من أن هجومًا روسيًا قد يكون وشيكًا، وكان الانفصاليون في دونيتسك ولوهانسك، والمدعومين من روسيا ، يقاتلون القوات الحكومية الأوكرانية منذ عام 2014 ، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت إنشاء جيب انفصالي في شرق أوكرانيا.

ويرجع التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، إلى الحدود البرية والنفوذ الاستراتيجي، حيث تعتبر موسكو أن أوكرانيا بمثابة منطقة عازلة مهمة لحلف شمال الأطلسي، بينما ترى أوكرانيا روسيا كمعتد احتل بالفعل أجزاء من الأراضي الأوكرانية.

- كيف أصبحت أوكرانيا أوكرانيا؟

وأوضحت الصحيفة أن أوكرانيا كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي حتى أعلنت استقلالها في أغسطس 1991، فقد كانت جزءًا استراتيجيًا من الاتحاد السوفيتي، مع وجود صناعة زراعية كبيرة وموانئ مهمة على البحر الأسود.