محافظ الغربية يتفقد الإنشاءات الجديدة في سيتي كلوب

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية تحرص كل الحرص على تقديم أوجه الدعم من أجل دعم الرياضة وممارستها داخل نطاق المحافظة، جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب، ومحمد المنشاوي نائب رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب، واللواء إسماعيل السيد رئيس قطاع الأندية سيتي كلوب، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وعقب اللقاء تفقد المحافظ ومرافقوه الإنشاءات الجديدة بالنادي، حيث تفقد (ملاعب الإسكواش، والتنس، وحمام السباحة الأوليمبي وغرف خلع الملابس).

وأشاد المحافظ بالتطور الملحوظ والمستمر الذي يشهده النادي في سبيل تقديم خدمات رياضية وترفيهية تساهم في بناء الإنسان المصري وتتماشى مع توجهات الدولة المصرية.

يذكر أن كلا من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية، قد افتتحا في وقت سابق فرع نادي سيتي كلوب بالمحافظة في ظل جهود الدولة المصرية لتطوير الإستادات على مستوى الجمهورية.