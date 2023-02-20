تظاهر الآلاف في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة نتنياهو للتعديلات بنظام القضاء

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم الاثنين، أمام منازل أعضاء الكنيست الإسرائيلية من أحزاب الائتلاف الحكومي في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتعديل نظام القضاء.



ورفع المشاركون في التظاهرات الشعارات التي تندد بخطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف جهاز القضاء، والتي سيجري التصويت على بعض بنودها عصر اليوم.. وأغلق متظاهرون شوارع مركزية في وسط تل أبيب، ومدخل مطار "اللد" في إطار الاحتجاجات ضد هذه الخطة، ما تسبب بازدحامات مرورية هائلة، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين.



وبدأت نقاشات، صباح اليوم، في لجنة القانون والدستور بالكنيست الإسرائيلي حول تعديلات في "قانون أساس: القضاء"، التي يطرحها الائتلاف الحكومي، وتهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف الحكومي بالكامل عليها.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قياديين في حزب الليكود قولهم، قبيل بدء اجتماع لجنة القانون والدستور، "لا نعتزم وقف التشريع، وأي حوار ينبغي أن يتم من دون شروط مسبقة".