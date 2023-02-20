تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط، من انتشال جثة الطفل عماد حليم (6 سنوات) الذي سقط في بئر الصرف الصحي مساء الأحد، بقرية كفر الغاب الجديد التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة.

واستعانت فرق الإنقاذ بغطاس لانتشال الطفل عماد من بئر الصرف الصحي الذي سقط بداخله.

واستعانت فرق الإنقاذ بالمعدات الثقيلة للمساعدة في حفر البئر، وماكينات سحب المياه، للعمل على سرعة انتشال الطفل من داخل بيارة الصرف الصحي.

وتلقى مدير أمن دمياط بلاغا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بسقوط طفل في بالوعة بكفر الغاب، وتواصل الأجهزة الأمنية محاولتها لانتشال الطفل من البئر.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تداعيات الواقعة، وأصدرت تعليمات بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها، فضلا عن متابعة أعمال إنقاذ الطفل وتوفير فرق الدعم اللازمة من أجل انتشاله وإعداد تقرير شامل عن الواقعة وأسبابها وتداعياتها.

وأعادت واقعة الطفل عماد حليم إلى الأذهان، واقعة مماثلة لسقوط الطفل المغربي ريان قبل عام داخل بئر عميقة في إقليم شفشاون بالمغرب بعدما ظل داخله 5 أيام كاملة، قبل أن تنجح قوات الإنقاذ في استخراج جثمانه.