محافظ الغربية يتفقد 3 معارض لـ أهلا رمضان في طنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمعارض أهلاً رمضان بمركز ومدينة طنطا، شملت تفقد ثلاثة معارض بحي أول وثان طنطا، وقرية سبرباي، وذلك للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتقديم أسعار مخفضة للجمهور، والاستماع إلى آراء المواطنين في تلك المعارض.

وبدأت الجولة بتفقد معرض أهلا رمضان بحي أول طنطا والمقام بأرض البوريفاج أسفل الكوبري العلوي، وخلال تفقده للمعرض استمع المحافظ إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض، وذلك للاطمئنان على مدى رضاهم عن السلع المعروضة، كما تفقد أقسام المعروض والذي يتميز بتنوع السلع وتعددها.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد معرض حي ثان طنطا، والمقام بكورنيش الغفران، حيث أكد التجار المتواجدون بأرض المعرض على أن المعرض يشهد يوميا إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء وخصيصًا في وقت الظهيرة.

واختتم المحافظ الجولة، بتفقد معرض أهلا رمضان والمقام بقرية سبرباي أمام مجمع المواقف، مشيدًا بجودة السلع المعروضة والإقبال الملحوظ من المواطنين.

وأشاد المواطنون، بالمنتجات المعروضة من حيث الجودة والتنوع، وانخفاض الأسعار في المعارض الثلاثة، وخصيصًا الكراتين المدعمة من المنطقة الشمالية العسكرية، والتي يتم بيعها بتخفيض 50% عن سعرها الأصلي.

يذكر أن محافظة الغربية، قد أعلنت في وقت سابق عن العناوين الخاصة بـ 15 معرضًا منتشرين في كل المراكز والمدن والأحياء.

رافق المحافظ، خلال جولته العقيد فارس الأشوح مندوب المنطقة الشمالية العسكرية وإسلام النجار القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.