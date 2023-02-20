البنتاجون يعلن تزويد أوكرانيا بأنظمة هيمارس وعربات برادلي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان عن إدارة البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستزود كييف، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بصواريخ لراجمات "هيمارس" وقذائف مدفعية وأربع مركبات قتالية إضافية من طراز برادلي ومعدات أخرى.

وذكر البيان اليوم الاثنين: "تعلن إدارة بايدن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تتألف من ذخيرة إضافية لراجمات هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وقذائف هاون 120 ملم، وأربعة رادارات للمراقبة الجوية، وأنظمة جافلين (مضادة للدروع) إضافية، ونحو 2000 صاروخ خارق للدروع، وأربع عربات مصفحة من طراز برادلي".

وستشمل الحزمة الجديدة أيضًا مركبتين تكتيكيتين لإصلاح الآليات والألغام ونظارات الرؤية الليلية وغيرها من المعدات، بحسب وكالة سبوتنيك.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في جميع أنحاء العالم تعهدوا بإرسال نحو 700 دبابة و"الآلاف" من المركبات المدرعة الأخرى إلى كييف.

وأشار بايدين، في خطابه، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تشكيل تحالف من دول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، يتكون من أكثر من 50 دولة.