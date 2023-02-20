بدأت شركات الأرز الفاخر المعبأ كسر 3%، طرح منتجاتها في الأسواق مرة أخرى بسعر 28 جنيها للكيلو، بعد قرار تعليق السعر الإجباري المحدد من مجلس الوزراء وفقا لعدد من التجار.

وأوقف مجلس الوزراء أمس، قرار بيع الأرز بالسعر الإجباري للمستهلك النهائي، والذي كان أقره في نوفمبر الماضي.

قال إسلام متولي، أحد أصحاب السلاسل التجارية في القليوبية، إنه بداية من اليوم تم توفير أرز إحدى الشركات التي كانت منسحبة من السوق خلال الأيام الماضية بسعر 28 جنيها للكيلو.

وأضاف متولي، أن تلك الشركات كانت أوقفت توريد بضائعها للمحلات خلال الفترة الماضية، لاعتراضها على السعر الإجباري المحدد من مجلس الوزراء.

وبحسب متولي، استقر سعر الأرز السائب بعد أن كان زاد 1000 جنيه في الطن، خلال تعاملات أمس، ليبدأ من 24 جنيها للكيلو للمستهلك ويصل إلى 26 جنيها.

وتوقع متولي، أن ترتفع الأسعار مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة الطلب الشديد على مضارب الأرز، مشيرا إلى أن سعر الأرز الشعير تجاوز الـ15 ألف جنيه مقارنة بـ11 ألفا في بداية الشهر الحالي.

ومن جانبه، قال مروان أبو الليل سكرتير عام شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن تكلفة إنتاج كيلو الأرز الفاخر المعبأ تتجاوز الـ25 جنيها، مشيرا إلى أن الأرز رفيع الحبة كسر أكبر من 5% يباع سائب بـ24 جنيها للكيلو، قائلا «فما بالك بأرز عريض الحبة كسر 3% معبأ بطريقة فاخرة».

وأشار أبو الليل، إلى أن أسعار الأرز سترتفع نتيجة الطلب المفاجأ والشديد على مضارب الأرز، لحين أن يزيد المعروض بالأسواق المحلية خلال 10 أو 15 يوما، ثم تبدأ الأسعار في الهبوط مجددا.

وأضاف أبو الليل، أن تحديد سعر الأرز وتشديد الرقابة على تداوله الفترة الماضية، خلق سوق سوداء يباع فيه الأرز بسعر مرتفع، نتيجة قلة التجار التي كانت تتداول في تلك السلعة الاستيراتيجية، خوفا من العقوبات المحددة.

ولكن مع رفع القيود، وترك السعر للآليات العرض والطلب، سيزداد المعروض ويرتفع عدد المتداولين بالأرز، مما سيخفض الأسعار مرة أخرى.

قال محمد رجب، صاحب أحد محلات العطارة بالقليوبية، إن إحدى الشركات التي كانت تعزف عن ضخ منتجاتها الفترة الماضية، طرحت اليوم باكيتة زنة 10 كيلو بسعر 270 جنيه جملة، مشيرا إلى أن الكيلو يصل إلى المستهلك بـ28 جنيها.

ويرى رجب، أن الأسعار قابلة للزيادة بسبب زيادة أرز الشعير بشكل يومي، لافتا إلى أن التجار الذين حجبوا الأرز خلال الفترة الماضية اعتراضا منهم على السعر المحدد 18 جنيها للكيلو، قادرين على طرح كميات بسيطة في الأسواق لاستمرار قلة المعروض من تلك السلعة في السوق.

وبحسب رجب، استقر سعر الأرز البلدي رفيع الحبة كسر 6% مسجلا 24 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الأرز السائب يصل إلى 26 جنيها بحسب الدرجات.