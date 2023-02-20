كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى باتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخين أطلقا من منطقة سكتشون شمال العاصمة بيونج يانج حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي(2200 من مساء الاحد بتوقيت جرينتش) باتجاه البحر الشرقي ، والذي يعرف أيضا ببحر اليابان. ولم يتضح حتى الآن المدى الذي قطعته الصواريخ.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، وفقا لوكالة أنباء كيودو.

وأصدرت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، بيانا من جانب كيم يو جونج الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حذرت فيه من أن البلاد قد تطلق صواريخ في المحيط الهادئ.

وقالت كيم يو جونج إن بيونج يانج كانت "على ادراك كامل" بتحركات القوات الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية وأنها "تدرس بعناية النفوذ الذي سيمارس على أمن دولتنا ... [و] سنتخذ الرد المضاد إذا اعتبر أنه يمثل أي تهديد مباشر أو غير مباشر".

وأضافت في البيان الذي نقلته وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة أن"تكرار استخدام المحيط الهادئ كميدان لرمايتنا يعتمد على طبيعة تحرك القوات الأمريكية".

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الأحد تدريبات جوية مشتركة ردا على إطلاق بيونج يانج لما قالت كوريا الشمالية إنه صاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم السابق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونج يانج أجرت يوم السبت اختبار إطلاق لصاروخ من طراز "هواسونج-15"، وهو نوع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، من مطار بيونج يانج فيما وصف بأنه "تدريبات إطلاق صاروخية مفاجئة عابرة للقارات".

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى، والتي - بناء على تصميمها- يمكن أيضا تزويدها برأس حربي نووي.

وهددت كوريا الشمالية يوم الجمعة بعمل عسكري "غير مسبوق" بعد إعلان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء مناورات عسكرية مشتركة في آذار/مارس المقبل.

واتهمت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتنفيذ "استفزاز خطير". كما أدانت الولايات المتحدة بشدة اختبار الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

يشار إلى أن الوضع حاليا في شبه الجزيرة الكورية شديد التوتر. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويخشى مراقبون من أن تكون بيونج يانج على وشك إجراء أول تجربة نووية منذ سنوات.