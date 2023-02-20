قدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الاثنين 20 فبراير 2023:

شركات الأرز الفاخر تعود إلى الأسواق بـ28 جنيها للكيلو

بدأت شركات الأرز الفاخر المعبأ كسر 3%، طرح منتجاتها في الأسواق مرة أخرى بسعر 28 جنيها للكيلو، بعد قرار تعليق السعر الإجباري المحدد من مجلس الوزراء وفقا لعدد من التجار.

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هبوط حاد للبورصة وخسائر تقترب من 3%

انخفضت البورصة المصرية بصورة حادة اليوم الإثنين، واقتربت خسائرها من 3%، وسط عمليات جني أرباح واسعة، نزلت بالمؤشر دون مستوى 17 ألف نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 2.96%، ووصل إلى مستوى 16814 نقطة

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مصرف انتيسا سان باولو الإيطالي يتفاوض لشراء حصة الحكومة في بنك الإسكندرية

تسعى المجموعة المصرفية الإيطالية "انتيسا سان باولو"، الاستحواذ على 20% من حصة الحكومة المصرية في بنك إسكندرية التي تسحوذ على 80% من رأس مال البنك.

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المشاط تبحث مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني ووزير الاستثمار تعزيز التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، وممثلي الوفد المرافق له، وذلك لمناقشة التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وانعقاد الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

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الدولار يرتفع في نهاية اليوم ويسجل 30.63 جنيه للبيع في بعض البنوك

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية بنهاية تعاملات اليوم الأثنين، مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس،وزاد سعر الدولار في البنك المركزى المصري بنحو قرش ليسجل 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، مقارنة بـ30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

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اقتصادية قناة السويس: مشروعات مرتقبة بمنطقة تيدا مصر واستثمارات صينية بـ5 مليارات دولار

تفقد اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، منطقة تيدا- مصر "المنطقة الصناعية الصينية بالسخنة"، لمتابعة آخر مستجدات أعمال المشروعات تحت الإنشاء والأخرى القائمة.

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49.9 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزباكستان خلال 2022.. بزيادة 7%

استقبل أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان، والوفد المرافق له، والذي ضم لذيذ كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، ومنصوربيك كيليتشيف سفير أوزباكستان بالقاهرة، وبعض المسؤولين بدولة أوزباكستان.

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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4.750 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية 4.750 مليار جنيه وذلك نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

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المالية: تقدم 42 ألفا لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

أكد محمد معيط وزير المالية، أن نحو 42 ألفًا تقدموا لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسجلوا على المنصة الإلكترونية، وقد تم إصدار 13 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدور أكثر من 2900 موافقة استيرادية، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، موضحًا أنه يتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا وفقا لبيان لوزارة المالية اليوم.

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شعبة الدواجن: 65 جنيهًا السعر العادل لكيلو الفراخ

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنه لا بُد من دعم صغار المُربين من أجل الاستمرار في منظومة الدجاج.

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مسؤولو الرقابة المالية والبنك المركزي والبورصة يعقدون لقاءات في السعودية والإمارات

عقد الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة، خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي؛ وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.

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