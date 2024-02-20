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أعداد جريدة الشروق
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وكيل وزارة الشباب بالمنيا: انطلاق مشروع سفراء ضد الفساد لمجابهة الأفكار الهدامة

ماهر عبدالصبور
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 11:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 11:12 ص

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة، إن أولى فعاليات المشروع القومى لتصحيح المفاهيم وسبل مكافحة الفساد للطلائع تحت شعار "سفراء ضد الفساد"، للعام السابع على التوالي بالمحافظة انطلق اليوم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المشروع يتم بالتعاون مع إحدى الجمعيات العاملة في مجال تنمية المجتمعات المحلية "إحدى مؤسسات المجتمع المدني"، والإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للبرامج والمشروعات بالوزارة والمديرية، لتخريج سفراء يجوبون مراكز شباب الجمهورية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تبادل الأفكار الصحيحة البناءة، وتعليم الشباب كيفية الرد بالفكر على الفكر، والردود المنطقية على الشائعات الهدامة.

وذكر عكاشة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن المشروع يستهدف المرحلة السنية للطلائع من 15 إلى 18 سنة، لاختيار أفضل 30 طليعا وطليعة منهم سيتم تنفيذ ورش العمل عليهم في المرحلة الثانية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تمكين الطلائع بمراكز الشباب والمدارس المختلفة لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، عدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من الطلائع بمحافظات مصر المختلفة كسفراء وميسرين.

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