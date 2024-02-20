أحمد فهمي يبدأ تصوير فيلم عائلة المكسيكي استعدادا لعرضه في عيد الأضحى

بدأ الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي في تصوير أولى مشاهد فيلمهما الجديد "عائلة المكسيكي" للمخرج حسام سليمان بأحد مواقع التصوير في القاهرة، وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من الفنانة لبلبة وأوس أوس، حاتم صلاح.

الفيلم تدور أحداثه في أطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم سيتم تصويره في الفترة المقبلة في أكثر من محافظة في مصر؛ ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى، ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي إلى السينما للعام التاني على التوالي بموسم عيد الأضحى، حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر إكس" والذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.

فيلم "عائلة المكسيكي" إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

الفيلم بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.