مسئول أمني إسرائيلي بارز ينفي هروب السنوار

نفى مسئول أمني إسرائيلي بارز، اليوم الثلاثاء، تقريرا صحفيا عربيا حول فرار يحيى السنوار وقادة بارزين بحركة حماس، إلى مصر.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الإنترنت "واي نت"، عن المسئول قوله إنه لا توجد هناك معلومات استخباراتية تشير إلى ذلك.